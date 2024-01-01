اكتمل مشهد المُنتخب

اكتمل مشهد منتخبنا الوطني للرجال في كرة القدم، الذي سيشارك في نهائيات أمم آسيا في قطر بعد اثني عشر يوماً في المجموعة التي تضمه إلى جانب أوزبكستان وأستراليا والهند.

لكن منتخبنا غادر في الأمس إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل خوض لقاءين وديين على “قد الحال” كآخر اختبار.

المدرب هكتور كوبر أعلن عن قائمة المنتخب النهائية، وتعد تاريخية من ناحية الأسماء التي تضمنتهم، حيث شملت لأول مرة قرابة 11 لاعباً يحترفون في دوريات خارج قارة آسيا.

فيما سجّلت القائمة أسماء لاعبين يمثلون منتخبنا لأول مرة في مسيرتهم المهنية مثل المهاجم “بابلو الصّباغ”.

القائمة تتضمن 4 أسماء في حراسة المرمى والذي يتوقع أن يكون منهم كابتن منتخبنا “إبراهيم عالمة”، والذي من المفترض أن يحمي مرمى النسور.

في الدفاع اختار كوبر 8 أسماء بينها “أيهم أوسو” الذي سيشارك لأول مرة مع منتخبنا.

إلى خط الوسط الذي يبدو غنياً جداً باللاعبين والخبرات التي تمثل أفضل جيل من ناحية المستوى الفردي للأسماء المختارة ضمن التشكيلة. والذين يلعبون في أندية ودوريات قوية جداً.

الرباعي الهجومي يتشكل من أفضل لاعب في آسيا عام 2017 عمر خريبين، والمهاجم الشاب “أنطونيو يعقوب” إضافة لـ “مارديك مارديكيان” الذي يعرف جيداً الملاعب القطرية، والوافد الجديد “بابلوصباغ”.

والقضية التي اشعلت الشارع الرياضي هي عدم استدعاء عمر السومة من قبل كوبر ، لكن الأمل بالأسماء الموجودة من أجل تحقيق حضور مشرف.