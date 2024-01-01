أطفال محافظة الحسكة يحتفلون بقدوم العام الجديد

تشرين – خليل اقطيني:

بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، نفّذ متطوعو الهلال الأحمر العربي السّوري في الحسكة احتفالية للأطفال في الحديقة العامة في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع علي منصور أنّ الاحتفالية التي نُفِّذَت بدعم من الصليب الأحمر الدانماركي، تضمنت العديد من الفعاليات الترفيهية أبرزها: مسابقات وألعاب حركية ورسوم وهدايا.

مبيناً أنّ عدد المشاركين في هذه الاحتفالية بلغ أكثر من 50 طفلاً، وذلك بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال، وإدخال البهجة إلى نفوسهم بهذه المناسبة.

وأضاف منصور أنّه في الوقت الذي كان الأطفال يحتفلون بقدوم العام الجديد برعاية الهلال الأحمر العربي السّوري، كان متطوعو وحدة إدارة الكوارث والعمليات في القامشلي التابعة لفرع الهلال في الحسكة، يوزعون مواداً إغاثية على الأسر الوافدة من خارج محافظة الحسكة، والمقيمة في مدينة القامشلي وريفها.

لافتاً إلى أنّ المواد الموزعة تضمنت حصصاً غذائية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من عملية التوزيع هذه 9000 إنسان، وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي.

وأكدّ منصور أنّ فرع الهلال الأحمر العربي السّوري في الحسكة وفي إطار الدعم الذي يقدمه للمؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة، سلّم المؤسسة 80 طناً من مادة هيبوكلوريت الكالسيوم التي تستخدم في تعقيم المياه، مُقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وذلك دعماً لمحطات المياه المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، من أجل استخدامها في عمليات التعقيم لمياه الشرب التي تُضخ للسكان.

وهذه الكمية من مادة هيبوكلوريت الكالسيوم تضاف إلى الكمية التي استلمتها مؤسسة مياه الحسكة من مادة هيبوكلوريت الصوديوم التي تستخدم أيضاً بتعقيم المياه لكي تصبح صالحة للشرب.

وتبلغ الكمية المستلمة 30 م3 مُقدمة من منظمة اليونيسيف.