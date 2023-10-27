اليوم .. اللاذقية تحتضن بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية 

تشرين- هيثم العلي:

تنطلق اليوم الجمعة في محافظة اللاذقية بطولة أندية الجمهورية للدراجات الهوائية للفئات العمرية شباب وناشئين وأشبال التي ينظمها الاتحاد السوري للدراجات.

وتبدأ المنافسات بمشاركة 9 أندية للذكور والإناث.

وحسب الاتحاد السوري للدراجات ستجري منافسات سباق الفردي العام والفردي ضد الساعة على اوتستراد حلب- اللاذقية الدولي.

وأوضح رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش ل” تشرين” أن البطولة تتميز بالمشاركة الواسعة من مختلف الأندية وستكون الإثارة والندية حاضرتين في جميع السباقات سواء للذكور أو الإناث.

وسيتم صباحاً إجراء الفحص الفني للدراجات الخاصة بالمشاركين قبل انطلاق المنافسات كما سيتم تدقيق الأعمار للفئات العمرية، وسيسبق الفحص عقد اجتماع فني للبطولة، والذي سيضم اتحاد اللعبة واللجان المختلفة ومندوبي الأندية المشاركة، وسيتم خلاله مناقشة مختلف الجوانب الفنية الخاصة بالبطولة ولائحتها الفنية والتعريف بخطوط السير.