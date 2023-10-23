جوائز متعددة للسينما السورية في مهرجان Cinealma في فرنسا

تشرين- ميسون شباني:

حصد الفيلم الروائي السوري الطويل “الطريق” جائزتين هما الجائزة الذهبية الكبرى بتصويت الجمهور، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان (Cinealma ) في فرنسا، والذي اختتم فعالياته في فرنسا يوم أمس، واستلم الجائزة القنصل السوري في فرنسا السيدة إيمان حسن.

وعن الفيلم يقول المخرج عبد الحميد لـ”تشرين”: كنت أتمنى أن أشارككم هذا الخبر المفرح في ظروف غير التي نمرُّ فيها هذه الأيام، والتي تجعل كل فرحة ممزوجة بالألم، إذ حاز فيلمنا ( الطريق ) على الجائزتين الذهبية الكبرى بتصويت الجمهور، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان (Cinealma ) في فرنسا الذي اختتم أعماله منذ قليل.

وعن عنوان الفيلم يضيف عبد الحميد: الطريق.. عنوان سنجد معناه الحقيقي في حادثة بسيطة تتعلق بتهمة الطفل صالح بالغباء.. هذه التهمة التي غيرت مجرى الحياة لهذا الطفل، وغيرت مجرى حياة الجد صالح الذي أوكل لنفسه مهمة تحويل الغباء الإدراكي الخاص لطفل، إلى ذكاء معرفي وجمالي كرجل. الطريق.. مجازاً هو مجموعة مقترحات فيه من يصل، وفيه من يضل الوصول، وفيه من يتردد ويردد أفكاراً ومقولات.. وفيه وجوه لمن لا تقدم لهم الحياة دواء للبغضاء.

الجدير بالذكر أن الفيلم كان قد نال سابقاً ثلاث جوائز في أيام قرطاج السينمائية الدورة ( 33)، وهي جائزة أفضل سيناريو، وجائزة الجمهور الخاصة وجائزة أفضل ممثل لموفق الأحمد 2022، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2021.

أعد السيناريو والحوار الخاصين به كل من المخرج عبد اللطيف عبد الحميد والأديب الراحل عادل محمود.

وهو من بطولة: موفق الأحمد، غيث ضاهر، مأمون الخطيب، محمد شمّا، أحمد كنعان، رند عباس، تماضر غانم، ماجد عيسى، رباب مرهج، نبراس ملحم، عدنان عربيني، راما الزين، علاء زهر الدين، هاشم غزال، خالد رزق.