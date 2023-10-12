قصائد «الاتحاد الأوروبي» بالتغني بالديمقراطية

تشرين- رصد:

حذّر الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا من عقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة حماس من على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي أعقاب عملية “طوفان الأقصى” على إسرائيل، شهدت مواقع التواصل زيادة في المعلومات الخاطئة المتعلقة بالصراع، بما يشمل الصور التي تم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو ذات التصنيف الخاطئ، إلى جانب صور فيها مشاهد عنف.

كما حذّر الاتحاد الأوروبي «إيلون ماسك» من أن منصة “إكس” قد تُستخدم لنشر “معلومات مضللة” مرتبطة بالهجمات.

وتسعى المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حاليا إلى تذكير جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ملزمة قانونياً بمنع انتشار أي محتوى ضار.

وحسب وكالات فقد قال متحدث باسم المفوضية: “المحتوى المُتداوَل عبر الإنترنت والذي يمكن أن يرتبط بحماس، يعدّ «محتوى إرهابياً»، وهو غير قانوني، وتجب إزالته بموجب قانون الخدمات الرقمية، واللائحة التنظيمية للحدّ من المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت”.