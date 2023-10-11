المقداد يبحث مع وزراء خارجية الجزائر وتونس والسعودية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

على هامش الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني.

وعبر الوزيران عن الرؤية المشتركة لتطلعات شعبي البلدين في مقاومة المشاريع الاستعمارية في المنطقة، وأكدا على أحقية الشعب الفلسطيني في المقاومة، والوقوف إلى جانبه للدفاع عن قضيته العادلة واستعادة حقوقه المغتصبة حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.

كما التقى الوزير المقداد مع نبيل عمار وزير الخارجية التونسي، حيث أكد الوزيران ضرورة تنسيق المواقف في ضوء الرؤية المشتركة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد هذا العدوان.

إلى ذلك التقى الوزير المقداد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث أكد الوزيران أهمية تعزيز التنسيق العربي في وجه ممارسات “إسرائيل” غير القانونية، كما اتفق الوزيران على تعزيز التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

حضر اللقاءات السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم في جامعة الدول العربية، والوزير المستشار جمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين.