المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولايتي يعبر فيه عن تعازيه بشهداء الكلية الحربية

تلقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اتصالاً هاتفياً من علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية، عبر فيه عن تعازيه الحارة للشعب السوري إثر الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص.

وأكد ولايتي وقوف إيران التام مع سورية في مصابها واستعدادها لتقديم كل أنواع المساعدة لدعمها ولمحاربة الإرهاب ومن يقف خلفه، وهي الولايات المتحدة والغرب والكيان الصهيوني.

بدوره شكر الوزير المقداد ولايتي والجمهورية الإسلامية الإيرانية على المواقف الداعمة لسورية الآن وسابقاً، وأكد ضرورة المضي قدماً في تصدي سورية وإيران لمخططات أعداء الشعوب، وأولهم الكيان الصهيوني الذي يضرب غزة الآن، ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعم من الغرب الاستعماري وأدواته الإرهابية.