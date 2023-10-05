عدوان تركي يستهدف محطتي كهرباء القامشلي وعامودا ويوقف محطة مياه علوك عن العمل

خرجت محطتا كهرباء شمال القامشلي وعامودا من الخدمة جراء اعتداء الاحتلال التركي الذي استهدفهما ظهر اليوم.

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس ان خروج المحطتين اللتين تغذيان مناطق واسعة من المحافظة من الخدمة جراء الأضرار التي طالتهما جراء العدوان التركي، مشيراً إلى أن الشركة بانتظار استقرار الأوضاع للكشف على المحطات ومعرفة حجم الأضرار للمباشرة بالإصلاح.

وأضاف المهندس إدريس: إن خروج محطة كهرباء عامودا من الخدمة تسبب بتوقف محطة مياه علوك عن العمل وتوقف ضخ المياه إلى أهالي مدينة الحسكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي كونها تتغذى من محطة كهرباء الدرباسية التي تتغذى من محطة عامودا.