اجتماع تنسيقي لدعم القطاع الصناعي بالكهرباء في حماة

تشرين – نصار الجرف:

عبر وزير الكهرباء غسان الزامل عن الافتخار بكوادر الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في الزارة، وبالإمكانيات العالية الموجودة في إطار متابعة جاهزية المحطات الكهربائية، مبيناً أن استمرارية هذه الأعمال يمثل خرقاً ناجحاً للعقوبات وظروف الحصار على سورية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة اليوم، محطة الزارة الكهربائية، حيث اطلع وزير الكهرباء على مدى جهوزية المحطة و أعمال الصيانة التي تمت المباشرة بها من خلال دراسة دفاتر الشروط والتعاقد على بعض الأعمال.

علما أنه يتم الإعداد حالياً لتوقف مدته ١٥ يوماً في مجموعتي التوليد الأولى والثانية، في الفترة القصيرة القادمة، بعد تأمين القطع التبديلية المطلوبة لإجراء صيانات ورفع حمولات المجموعتين قبل بدء فصل الشتاء.

من جانبه، أكد مدير عام المحطة المهندس علي محمد استمرار الأعمال على مجموعات المحطة الثلاث، بهدف رفع حمولاتها وضمان استمرارية عملها وأهميتها بشكل دائم، ضمن الإمكانات المتوافرة، على الرغم من تعرض المحطة للاعتداءات الإرهابية والتخريب خلال سنوات الحرب على سورية.

وفي إطار آخر، ودعماً للقطاع الصناعي، عقد اجتماع تنسيقي في مقر محافظة حماة، حيث بحث محافظ حماة الدكتور زنبوعة مع وزير الكهرباء، واقع التغذية الكهربائية للمحافظة، وإمكانية زيادة حصتها من المخصصات، كما تم بحث سبل دعم القطاع الصناعي بتأمين خط معفى من التقنين، يغطي مناطق التوسع الصناعي في المحافظة.