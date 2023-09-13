موسم معاوم للزيتون في اللاذقية.. وأسعار الزيت لم تنخفض مع قرار وقف التصدير

تشرين- صفاء إسماعيل:

لم يؤتِ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1 أيلول الجاري، أُكله في تراجع أسعار زيت الزيتون التي بقيت تراوح مكانها عند سعر يتراوح بين 1.2-1.3 مليون ليرة لـ«بيدون» سعة 16 كيلوغراماً، خاصة في ظل إنتاج معاوم لموسم الزيتون بمحافظة اللاذقية، حيث قدّرت مديرية الزراعة الإنتاج بنحو 45 ألف طن، بينما كانت تقديرات فرع اتحاد الفلاحين تشير إلى 35 ألف طن في أحسن الأحوال.

واقع الحال الذي جعل الكثيرين غير متفائلين بحدوث انخفاض بسعر “بيدون” زيت الزيتون، إذ أكد عدد من الأهالي لـ”تشرين” أن تراجع إنتاج الزيتون المتوقع للموسم الحالي سيجعل سعر «بيدون» زيت الزيتون ثابتاً عند سعر 1.3 مليون ليرة، في حال لم يرتفع أكثر على إيقاع تراجع الإنتاج مقابل زيادة الطلب على المادة التي تعد أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشار الأهالي إلى ضرورة تدخل «السورية للتجارة» في مادة زيت الزيتون، وذلك من خلال استجرار المادة من المزارعين المنتجين بأسعار مناسبة وبيعها في الصالات بأسعار مقبولة، وذلك لحماية المواطن من استغلال التجار والتحكّم بالأسعار.

من جهته، بيّن رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض لـ”تشرين” أنه حسب جولاتهم وتقديراتهم الأولية للإنتاج، فإن الإنتاج المتوقّع في أحسن أحواله لن يتجاوز 35 ألف طن من الزيتون.

وأكد محفوض أن أسعار زيت الزيتون لم تشهد أي انخفاض، بعد قرار وقف التصدير ابتداء من 1 أيلول، حيث لا يزال سعر «بيدون» زيت الزيتون يتراوح بين 1.2-1.3 مليون ليرة، وأضاف: في ظل تدني الإنتاج المتوقع في المحافظة الذي لا يكفي حاجة السوق المحلية، لا أعتقد أن الأسعار ستنخفض مع بداية جني المحصول المعاوم.

بدوره، بيّن رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة اللاذقية المهندس عمران إبراهيم لـ”تشرين” أن التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون للموسم الحالي 45 ألف طن، بينما من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 10 آلاف طن، وهو إنتاج عادي عندما يكون الموسم معاوماً.

وأكد إبراهيم أنه لم يتم تحديد أي موعد للبدء بجني محصول الزيتون، باعتبار أن مرحلة نضج الثمار تختلف من صنف إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أن المزارع قادر على تحديد موعد جني محصوله بعد تأكده من وصول المحصول إلى مرحلة النضوج وتلوّن الثمار بنسبة 50- 60٪.

وأوضح إبراهيم أنه تم تحديد 20 أيلول الجاري موعداً لبدء عمل المعاصر في المحافظة، على أن تقوم اللجنة الفرعية في المحافظة قبل حلول هذا الموعد بتحديد تسعيرة عصر كيلو الزيتون، مشدداً على أن أي معصرة تعمل قبل هذا الموعد تعد مخالفة وتطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالقانون، مشيراً إلى وجود 147 معصرة مرخصة في المحافظة.