معاناة طلاب طرطوس مع الكتب المدورة هذا العام.. مدير المطبوعات في طرطوس: يجب تغريم الطلاب الذين استلموا كتباً جديدة وأعادوها مهترئة

تشرين- ثناء عليان:

مع بداية العام الدراسي الجديد قامت مديرية التربية في محافظة طرطوس بتوزيع الكتب المدرسية على الطلبة، لكن المفاجأة التي صدمت العديد من الطلبة وذويهم، أن نسبة الكتب الموزعة جاءت مستعملة لا تصلح للدراسة لأنها قديمة ومهترئة، إضافة إلى أن هناك كتباً لا تخلو من بعض الصفحات الممزقة والناقصة، كما أن معظم الكتب الموزعة كانت الأسئلة والتدريبات فيها محلولة، بما فيها المواد الأساسية كالرياضيات واللغة العربية وحتى الإنكليزية.

شكاوى بالجملة

حول هذا الموضوع وردنا الكثير من الشكاوى من أهالي الطلاب، إذ يقول عاطف عاقل وهو أب لثلاثة طلاب، اثنان منهم في المرحلة الابتدائية والثالث في المرحلة الإعدادية: إن الكتب المسلمة لأبنائي قديمة وبعض صفحاتها ممزقة أو من دون غلاف خارجي، لكن المشكلة ليست فقط في أنها مهترئة وإنما جميع التمارين فيها محلولة ومكتوب عليها، وهذا اضطرني لشراء بعض الكتب من المستودع المدرسي بعد الوقوف أكثر من ساعة بسبب الازدحام أمام مؤسسة المطبوعات.

وتؤكد (أم محمد) وهي أم لطالبين “خامس وسادس” أنها قامت بشراء نسخة جديدة من الكتب لأبنائها في الصيف لتوفر على نفسها معاناة الوقوف في طوابير الازدحام التي تحدث أمام مؤسسة المطبوعات مع بداية العام الدراسي، واستدراكاً لأي صدام بينها وبين إدارة المدرسة، التي كثيراً ما توزع على الطلاب نسخاً من الكتب القديمة المدورة المهترئة والمحلولة، بينما يتم تمييز أولاد المعلمات بإعطائهم كتباً جيدة في حال كانت مدورة أو كتب جديدة.

«الجود بالموجود»

السيدة وفاء أحمد أكدت أن ابنها من الصف السادس كانت النسخة المسلمة له جميعها قديمة باستثناء كتاب الرياضيات واللغة العربية، ولدى مراجعتها إدارة المدرسة للسؤال لماذا كانت جميع الكتب المسلمة لابنها قديمة ردّ عليها: “الجود بالموجود”، وأن التعليمات الوزارية تقضي بتوزيع كتب قديمة وأخرى جديدة للتلاميذ والطلاب، لعدم إمكانية توفير نسخ جديدة بشكل كامل.

المناهج محلولة

وبينت بشرى محمد أم لطالبين في المرحلة الابتدائية (ثالث ورابع) أنهم اعتادوا في السنوات السابقة أن تكون الكتب جديدة، أما هذا العام فقد كانت النسبة الأكبر للكتب الموزعة مهترئة وممزقة ومحلولة، متسائلة: ما الفائدة التي سيحصل عليها أبناؤنا إذا كانت مناهجهم محلولة ولم يقوموا بممارسة الكتابة بأيديهم وخاصة في هذه المرحلة من عمرهم.

أما التلميذ علي أحمد في الصف السادس فأكد أن معظم كتبه التي استلمها جديدة والآخر مدور ومنها كتاب اللغة الإنكليزية الذي لم يكن له غلاف خارجي وبعض صفحاته مهترئة، وأن المدرسة أخبرته بأنها ستبدل له الكتب القديمة بكتب جديدة في حال توفرها.

وكذلك الطالبة مريم في الصف السادس أيضاً فأكدت أن كتبها هذا العام مستعملة إلا أنها جيدة وتصلح للدراسة، لكن جميع التمارين والأسئلة فيها محلولة ولهذا تقوم يومياً بتحضير الحلول لكل درس ستأخذه في اليوم التالي.

تعليمات وزارية

مدير فرع المطبوعات والكتب المدرسية في طرطوس نادر حسن بيّن أنه مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2023/2024، وبناء على التعليمات الوزارية الخاصة بإعادة توزيع الكتاب المدرسي المعممة إلى فروع المؤسسة العامة للطباعة بدأت مستودعاتنا المنتشرة في المدينة والريف وعددها 22 مستودعاً، ومنذ اليوم الأول في الدوام الإداري بدأنا بتسليم الكتاب المدرسي لأمناء المكتبات في المدارس.

75% الكتب جديدة

وأكد حسن أن التعليمات تنص على تسليم 75 بالمئة من الكتب الجديدة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، أما باقي الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى التاسع فتم التوجيه لإدارة المدارس وفق التعليمات الوزارية بإعادة توزيع الكتاب المدرسي الصالح للتوزيع والمدور في المدارس على أن يتم تزويد المدارس من قبلنا بما تحتاجه من كتب إضافية جديدة، وهذه التعليمات معمول بها منذ سنوات وليس الآن، وحسب النظام هناك كتاب جديد وكتاب قديم ونحن جاهزون في المديرية لمعالجة أي شكوى أو خلل في أي مدرسة من المدارس.

تغريم الطالب

ولفت حسن إلى أن الإدارات في المدارس هي المسؤولة عن توزيع الكتاب، ومن المفروض عليها أثناء استرداد الكتب المدرسية من التلاميذ والطلاب في نهاية العام الدراسي تغريم كل طالب بثمن أي كتاب مدرسي استلمه جديداً وأعاده مهترئاً غير صالح للتوزيع مرة ثانية، وذلك حسب التعليمات الوزارية المعممة سابقاً قبل نهاية العام الدراسي إلى مديريات التربية والمدارس الخاصة بعملية استرداد الكتاب المدرسي.

استكمال النواقص

وعما يشاع عن نقص في بعض الكتب أكد حسن، لاشك بأن هناك بعض العناوين تأخر وصولها، لكن تم توجيه إدارات المدارس بتوزيع الكتاب الصالح للتوزيع لديها ريثما يتم استكمال النواقص واستبدالها بكتب جديدة.