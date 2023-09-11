بايدن يقر أخيراً بأن الصين «تغير قواعد اللعبة»

تشرين- وكالات:

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن «الصين بدأت في تغيير قواعد اللعبة». ومن دون أن يحدد أي قواعد أشار بايدن إلى أنه لا يتطلع «لاحتواء الصين».

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: إن الصين تواجه مشكلة اقتصادية صعبة في الوقت الحالي لمجموعة كاملة من الأسباب التي تتعلق بعدم نمو الاقتصاد العالمي وبالسياسات التي اتبعتها الصين.

وتابع: هدفنا ليس عزل الصين، بل نسعى فقط لضمان وجود علاقة جيدة ومستدامة مع الصين.

وأوضح بايدن، الذي قام أمس الأحد بزيارة فيتنام بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، أنه قابل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أثناء وجوده في القمة، وأشار إلى أن اللقاء كان هادئاً وبناءً حيث تمت مناقشة مسائل الاستقرار، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي تصعيد أو صراع في الحوار.