الغرب وسقوط أسطورة «ليوبارد 2» بعد «تشالنجر2» في أوكرانيا.. الدفاع الروسية تدمر 3 زوارق أمريكية الصنع و8 مسيرات بالقرب من القرم

تشرين – وكالات:

أقر مسؤولون أوكرانيون اليوم بفشل الهجوم المضاد، مشيرين إلى أن الطائرات الروسية المسيرة هي العامل الرئيسي في هذا الفشل.

وقال كيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات الأوكرانية، في مقابلة اليوم: إن أوكرانيا ستواصل هجومها المضاد حتى بعد بداية الطقس البارد، على الرغم من حقيقة أن القتال سيصبح أكثر صعوبة في البرد والرطوبة والطين.

وأشار بودانونف إلى أنه بالإضافة إلى حقول الألغام، أصبحت الطائرات دون طيار الروسية عاملاً رئيسياً في إبطاء تقدم القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكداً أن الهجوم المضاد يسير بشكل أبطأ مما كان متوقعاً.

وكانت أوكرانيا أعلنت بدء مايسمى «الهجوم المضاد» في 4 حزيران الماضي في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيميفسك وزابوريزجيه، وزجّت ألوية قتالية دربها «ناتو» ومسلحة بمعدات أجنبية.

في الأثناء كشف وسائل إعلام غربية أن القوميين الأوكران يتحملون مسؤولية كشف نقطة ضعف الدبابة الألمانية «ليوبارد2» وذلك من خلال نشر صور لها مع حماية ديناميكية مثبتة عليها.

وأوضحت هذه الوسائل قيام جنود أوكرانيون – عن طريق الخطاً – حسب تعبيرها، بـ «بتعديل دبابات القتال الرئيسية «ليوبارد 2» ضد الصواريخ الروسية المضادة للدبابات، إذ أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، الضعف الواضح لهذه الدبابة».

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية قامت بتركيب حماية ديناميكية بين البرج وجسم الخزان، وهكذا، أظهر الجنود الأوكرانيون علناً- لروسيا- نقطة ضعف المركبات المدرعة الأجنبية.

وفي وقت سابق، من آب الماضي، كتبت صحيفة ألمانية بأن شركة «راينميتال» الألمانية فقدت مكانتها جزئياً كشركة مصنعة لـ«الأسلحة المعجزة» بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية.

وأضافت الصحيفة: تقوم الشركة الألمانية منذ عقود بإنتاج منتجات عالية التقنية مطلوبة في جميع أنحاء العالم. تم تقديم إرسال دبابات «ليوبارد2» الألمانية إلى أوكرانيا في الغرب على أنها «نقطة تحول» ولكن نتيجة لذلك فشلوا في إثبات أنفسهم، والتقارير الواردة من ساحة المعركة تعطي انطباعاً سلبياً.

وتابعت: في الوقت نفسه، واجهت «راينميتال» مشاكل متكررة في سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخيرات، بما في ذلك عمليات التسليم إلى أوكرانيا. ونتيجة لذلك، فقدت الشركة الألمانية مكانتها جزئياً كشركة مصنعة لما يسمى بالأسلحة العجيبة.

ميدانياً.. أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من مدفعية «ناتو» 155 ملم في دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا في ساعة واحدة.

وتستخدم دول «ناتو» هذه المدفعية التي تم تزويد أوكرانياً بها إلى جانب مدافع هاوتزر «إم 777» الأميركية بعيدة المدى من هذا العيار، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.

كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ألمانية ذاتية الدفع 2000، ومدافع بولندية ذاتية الدفع «كراب» ومدافع فرنسية ذاتية الدفع قيصر بقذائف 155 ملم.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن الطائرات الروسية دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز “ويلارد” مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.

أضافت الدفاع الروسية، أن الزوارقق الثلاثة المحملة بالمجموعات الهجومية الأوكرانية البرمائية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

إلى جانب ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.

بدوره، قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الـ «مركز» الروسية، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف الأوكراني الإرهابي في منطقة غابات سيريبريانسكي.

وأضاف: في اتجاه كراسني ليمان في منطقة تورسكي، صدت وحدات المجموعة الوسطى ثلاث هجمات من قبل اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات القاذفة التابعة لقوات المركز ثلاث ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا.

وبحسب سافتشوك، خسر العدو ما يصل إلى 50 مسلحاً ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة.

وأضاف سافتشوك أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أيضاً طائرة معادية بدون طيار.