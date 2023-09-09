مصرع 822 شخصاً جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب المغرب

لقي 822 شخصاً مصرعهم جراء زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم عدة أقاليم في المغرب، وكان مركزه إقليم الحوز.

وكان متحدث باسم المديرية العامة للشؤون الداخلية المغربية قد بين في تصريح صحفي صباح اليوم أنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة في مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات في أغادير، و3 وفيات في الدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

ولفت المتحدث إلى أن الزلزال أسفر أيضاً عن انهيار عدد من الأبنية، موضحاً أن القوات المسلحة والسلطات المحلية والوقاية المدنية بكل الأقاليم تواصل تسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.

بدوره ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع فى إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش على بعد 230 كلم جنوب العاصمة الرباط.

وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالة من الذعر، ودفع بالمواطنين إلى الخروج للشوارع.