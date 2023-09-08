«اللاذقية» تصدر رابع قوائمها لأسماء المتضررة عقاراتهم من الزلزال

أصدرت محافظة اللاذقية القائمة الرابعة من أسماء المتضررين، (للمالكين والشاغلين للأبنية المتهدمة بشكل كلي والعقارات التي أقرت لجنة السلامة العامة ضرورة هدمها)، جراء الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي.

وتضمنت القائمة 386 مقسماً، موزعة على 19 وحدة إدارية وتشمل مدن اللاذقية وجبلة والحفة والقرداحة، وبلدتي سيانو والفاخورة وبلديات مزار القطرية وجبريون وحميميم وطرجانو وغنيري والجنديرية وعين العروس والبسيط وكلماخو وكرم المعصرة وبنجارو ووطى الخان والزوبار.

وأشار محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال في تصريح صحفي إلى أن لجنة القرار 555 المعنية بإصدار قوائم المتضررين مستمرة بعملها في تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بالعقارات المتضررة للإعلان عن قوائم جديدة تباعاً لتشمل جميع المتضررين.

وبين هلال أنه يحق للمواطنين المتضررين الذين وردت أرقام عقاراتهم ولم ترد أسماؤهم ضمن هذه القوائم تقديم طلب إلى الوحدة الإدارية التي يوجد فيها المنزل المتضرر خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الوحدات الإدارية لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة.

يشار إلى أن لجنة القرار 555 تضم ممثلين عن الجهات والمؤسسات العامة المعنية من مديريات المصالح العقارية والمالية والاتصالات والسجلات المدنية ومؤسسات المياه والكهرباء والوحدات الإدارية المعنية، وعدداً من الجهات الأهلية.

ويحق للأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن اللجنة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3 الذي صدر في آذار الماضي، والقاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31- 12-2024.