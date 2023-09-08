تركيب خزانات جديدة في الحسكة لتأمين المياه للسكان

تشرين – خليل اقطيني:

ركّبت اليوم مؤسسة مياه الحسكة، عدداً من الخزانات المركزية الجديدة في المدينة ومحيطها.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمد العثمان أن عدد الخزانات التي تم تركيبها بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يبلغ 35 خزاناً سعة 2 م3.

مبيناً في تصريح لـ«تشرين» أن الخزانات تم تركيبها في الشوارع والساحات الكائنة وسط المدينة، وفي الأحياء المحيطة بها. من أجل تأمين مياه الشرب لسكان الحسكة.

وأوضح العثمان أن الخزانات الجديدة تضاف إلى الخزانات المركزية التي سبق أن ركّبها فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الشوارع والساحات والأحياء المحيطة بالمدينة، سعة كل خزان 5 م3. بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل ضد الجوع واليونيسيف.

لافتاً إلى أن عدد هذه الخزانات وصل إلى 531 خزاناً، منها 131 خزاناً في وسط المدينة، و400 خزان في الأحياء التابعة لها.

من جانبه ذكر رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور أن الفرع

يقوم بتعبئة الخزانات التي ركّبها في شوارع وساحات وأحياء مدينة الحسكة بالمياه مرتين يومياً. بكمية 1500 م3 وسط المدينة، و1200 م3 في الأحياء.

قائلاً إن هذه المياه نقية وصالحة للاستهلاك البشري، وتتم مراقبتها صحياً بشكل حازم ودقيق، من قبل كوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري، بالتعاون مع مؤسسة المياه ومديرية الصحة، للتأكد من صلاحيتها للشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وبيّن منصور أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ركّبت تلك الخزانات، تنفيذاً لما تمليه عليها واجباتها الإنسانية إزاء أزمة مياه الشرب التي عصفت بسكان الحسكة، من جراء توقيف محطة مياه عللوك مصدر المياه الوحيد لهؤلاء السكان 38 مرة، منذ الاحتلال التركي لمنطقة رأس العين شمال غرب المحافظة، وسيطرته مع مرتزقته على المحطة في التاسع من تشرين الأول 2019 وحتى الآن.

مشيراً الى أن المنظمة أجرت ضمن هذا التوجه صيانة لمحطة عللوك ومحطتي الحَمّة والعزيزية وذلك قبل إعادة تشغيل محطة عللوك هذا الأسبوع.

وأوضح منصور أن أعمال الصيانة تضمنت صيانة الغاطسات والمضخات في محطة عللوك، ليرتفع عدد الآبار العاملة فيها حالياً إلى 22 بئراً. كما تم تركيب منظومة طاقة شمسية وعدادات غزارة بأقطار مختلفة في محطة تجميع الحَمَة، لقياس كمية المياه الواصلة إلى المحطة من محطة عللوك. إضافة إلى تركيب صَمّام قياس 400 ملم ولوحة تبديل تلقائي في محطة العزيزية. وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب، وبدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لافتاً إلى أن أعمال الصيانة التي تم إجراؤها من شأنها تحسين واقع مياه الشرب من حيث الكمية والنوعية، وزيادة ضخ المياه نحو سكان المناطق المستهدفة. وخاصة سكان منطقة الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها البالغ عددهم أكثر من مليون إنسان.