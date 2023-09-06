يوم حزين للكرة السورية… الأولمبي يخسر أمام عُمان.. والرجال يتعادل مع ماليزيا

تشرين – سامر اللمع:

تعرض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً لخسارة أمام منتخب سلطنة عمان بهدفين دون رد في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في الأردن.

تقدم منتخب عمان في الشوط الأول عند الدقيقة 26 من المباراة، من خطأ دفاعي ومهارة عالية من لاعب منتخب عمان الذي استطاع مراوغة الدفاع وحارس منتخبنا وسجيل الهدف، بينما لم تثمر محاولات لاعبينا لتسجيل هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدمٍ عماني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استطاع الأشقاء مضاعفة النتيجة عبر تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد ارتباك في خط الدفاع.

وشهدت الدقيقة 70 إشهار بطاقة حمراء في وجه لاعب عماني ورغم ذلك لم يستطع لاعبو أولمبينا استغلال التفوق العددي والعودة للمباراة لينتهي اللقاء بتفوق الأشقاء العمانيين بهدفين نظيفين.

وسيواجه منتخبنا يوم السبت القادم منتخب بروناي في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

منتخب الرجال يتعادل

وفرض التعادل الإيجابي نفسه بهدفين لمثلهما على اللقاء الذي جمع بين منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم ونظيره الماليزي ضمن معسكره التدريبي في “الصين”.

حيث سيطر منتخبنا على الشوط الأول واستطاع التقدم أولاً عن طريق مارديك مارديكيان في الدقيقة 12 بعدما استفاد من التخبط الدفاعي في صفوف المنتخب الماليزي.

وعند الدقيقة 41 عزز ياسين سامية النتيجة لمنتخبنا برأسية جاءت من ركلة ركنية من محمود المواس.

وفي الشوط الثاني تغيرت الحال حيث دخل المنتخب الماليزي بشكل مغاير واستطاع أن يسجل هدفاً في الدقيقة 51 من تمريرة طويلة كسرت دفاع نسور قاسيون، بعدها ضغْطُ المنتخب الماليزي استمر حتى جاء هدف التعادل عند الدقيقة 85 لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

منتخبنا بقيادة “هيكتور كوبر” دخل في بخطة 4-4-2، حيث كان أحمد مدنية في حراسة المرمى، فيما كان في خط الدفاع كل من عمرو ميداني ومؤيد عجان وعمرو جنيات وثائر كروما ، أما الوسط فتواجد فيه محمد عنز ومحمد حلاق وكامل حميشة ومحمود المواس.

فيما كان خط الهجوم مؤلفاً من ياسين سامية ومارديك مارديكيان.

وفي بداية الشوط الثاني دخل طه موسى عوضاً عن أحمد مدنية وعبد الرحمن ويس بدلاً من محمد حلاق.

وعند الدقيقة 60 غادر مارديك مارديكيان للإصابة ودخل محمد عثمان عوضاً عنه، وخرج مؤيد عجان للإصابة أيضاً وكان البديل خالد كردغلي.

كما دخل كل من علاء الدالي وأحمد الأشقر عند الدقيقة 86.. بدلاء لـكامل حميشة و ياسين سامية، فيما لم يشارك عمر السومة في المباراة نهائياً.

يشار إلى أن معسكر منتخبنا مستمر في الصين حيث سيلاقي المنتخب الصيني يوم السبت القادم.