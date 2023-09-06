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وزارة النفط تعلن نتائج الدورة الثانية للثانوية المهنية النفطية

تشرين:
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم نتائج الدورة الثانية من الامتحانات العامة للشهادة الثانوية المهنية النفطية في “بانياس _ حمص _ الرميلان _ المنجمية” لعام 2023.

وفقاً لبيان الوزارة فقد بلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية النفطية بحمص 85.71% في حين بلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية النفطية بالرميلان 100% وبلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية النفطية ببانياس 68.57 % فيما بلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية للمناجم والتعدين 83.33%.

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