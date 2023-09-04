محافظ الحسكة يبحث الاحتياجات الخدمية مع الصليب الأحمر

تشرين – خليل اقطيني:

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، مساء اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ستيفان سكاليان والوفد المرافق له، احتياجات المحافظة في المجال الخدمي.

وطالب صيوح بزيادة الدعم لقطاعات التربية والصحة والمؤسسات الخدمية. وإعادة المشافي العامة (مشفى الحسكة الوطني – مشفى الأطفال – والمراكز الصحية) للدولة السورية. ودعم مشاريع البنى التحتية بما يسهم بتحسين حياة المواطنين وإعطاء هذا الجانب الأولوية.

كما طالب صيّوح بالمساهمة بدعم المركز الطبي في مدينة الحسكة بالأجهزة والمعدات اللازمة التي تؤهله لتقديم الخدمات الطبية للسكان كمشفى.

وأكد صيوح ضرورة زيادة مشاريع المياه في المحافظة من تركيب خزانات وسواها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من مياه الشرب.

مشدداً على ضرورة تزويد اللجنة الفرعية للإغاثة بكميات السلات الغذائية ومحتوياتها وآلية توزيعها وأماكن الاستهداف بشكل دوري.

من جانبه قال سكاليان: إنه يزور محافظة الحسكة حالياً للاطلاع على احتياجاتها عن كثب. والعمل على إدراج هذه الاحتياجات في خطة العام القادم 2024.

واعداً بدراسة الطلبات التي تم عرضها في هذا الاجتماع والعمل على تلبيتها في المرحلة القادمة.

ونوه سكاليان بالتعاون البناء مع اللجنة الفرعية للإغاثة والمؤسسات الحكومية وفرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة. آملاً بزيادة هذا التعاون بما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى الخدمات التي تقدم لسكان المحافظة في مختلف المجالات.