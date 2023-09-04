برونزية وشهادتا تقدير لسورية في أولمبياد المعلوماتية العالمي بهنغاريا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية وشهادتي تقدير في أولمبياد المعلوماتية العالمي لعام 2023، والذي نظمته هنغاريا خلال الفترة ما بين الـ 28 من آب الماضي والـ 4 من أيلول الجاري بمشاركة 89 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان لها اليوم أن الميدالية البرونزية أحرزها أمين شربا من مدرسة الباسل للمتفوقين بدمشق، فيما حصل على شهادتي التقدير كل من الطالبين برنارد ابراهيمشه من ثانوية المعري بحلب وزين العابدين زمار من مدرسة المشرق الخاصة بحلب.

يذكر أن هذه المشاركة هي الحادية عشرة لسورية في أولمبياد المعلوماتية العالمي.