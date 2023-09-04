تخفيضُ عدد الفرق في دوري رجال السلة… وانسحابٌ لـ«تشرين» و«الثورة»

تشرين- سامر اللمع:

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة عن الأندية المشاركة في الدوري السوري للرجال والسيدات في الدرجة الأولى والثانية لكل فئة، إذ تم تخفيض عدد الأندية المشاركة في دوري رجال الدرجة الأولى إلى ثمانية فرق بعدما كان مؤلفاً من أحد عشر فريقاً في الموسم الماضي.

فالأندية التي ستشارك في دوري الرجال للدرجة الأولى هي: أهلي حلب والوحدة والجلاء والجيش والكرامة والنواعير والحرية إضافة إلى الوثبة.

ولم يعلن اتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق الدوري وعن نظامه الجديد بعد خفض عدد الأندية.

أما ما يتعلق بدوري الدرجة الثانية، فهو مؤلف من أحد عشر فريقاً وهم: تشرين و الثورة اللذان اعتذرا عن المشاركة في دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى حطين واليرموك والطليعة والعروبة وبردى ومحردة والنصروالفيحاء وأخيراً جرمانا.

كما تم الإعلان عن عدد الفرق المشاركة في دوري السيدات للدرجة الأولى بـ عشرة فرق هي الثورة وأهلي حلب والوحدة والجلاء وبردى وتشرين واليرموك وحطين والساحل إضافة إلى أشرفية صحنايا.

أما دوري الدرجة الثانية للسيدات، فهو مؤلف من سبعة فرق هي الحرية والعروبة وجرمانا وسلمية والنواعير والفيحاء و محردة .

الجدير ذكره أن دوري تحت 21 عاماً للرجال سيضم أندية الدرجة الأولى ذاتها، كما أمهل الاتحاد السوري أندية الدرجة الثانية أسبوعاً لتثبيت مشاركتها في الدوري من عدم تثبيتها.