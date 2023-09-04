بايدن «خائب» لغياب نظيره الصيني عن قمة العشرين

تشرين – وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء الغياب المرتقب للرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند.

وتحدث بايدن للصحفيين في شاطئ ريهوبوث، قائلاً إنه يشعر «بخيبة الأمل» بسبب غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في الهند.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة «سي إن إن»، قال بايدن رداً على سؤال حول اتصالاته المحتملة مع نظيره الصيني، مؤكداً (بايدن) أنه يتمنى حضور الرئيس شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الصين في القمة التي ستعقد ما بين 9 إلى 10 أيلول الجاري.

كذلك سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً عن القمة، وبناء على تعليماته، سيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وينظر إلى هذه القمة على أنها مكان قد يلتقي فيه الرئيس الصيني بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد حضوره، حيث يسعى البلدان للوصول إلى تقارب وتسويات بخصوص عدة ملفات كبرى، أهمها ما يتعلق بالعلاقات التجارية.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة الدول العشرين منذ الأول من تشرين الأول 2022، وستعقد القمة في العاصمة نيودلهي، حيث سيدعى جميع زعماء مجموعة الدول العشرين، بالإضافة إلى رؤساء 9 دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وعُمان وسنغافورة.