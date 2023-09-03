منتخب سورية للكاراتيه يحصد تسع ميداليات في بطولة غرب آسيا بالأردن

تشرين:

حصد منتخب سورية للكاراتيه تسع ميداليات فضية وثماني برونزيات، في بطولة غرب آسيا التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت الميداليات البرونزية عبر ريان نصر بوزن تحت 57 كغ وهاشم الحسين بوزن تحت 55 كغ وبالكاتا الفردي ومصطفى امشوق بوزن تحت 50 كغ وسلوى الداري بوزن تحت 57 كغ وهديل أبو رسلان “الكاتا” ونظيمة علي بك بوزن تحت 68 كغ وخلود علي بوزن فوق 68 كغ، بينما كانت الفضية من نصيب ملكة شيخ موس بوزن تحت 53 كغ.

يشار إلى أنه شاركت في هذه البطولة تسع دول، هي الأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وفلسطين واليمن والعراق والبحرين إضافة إلى سورية.