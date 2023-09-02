الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

تشرين:

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً في المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، بينما يكون الجو ليلاً معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، وتبقى الفرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع احتمال هطل أمطار خفيفة على المنطقة الساحلية، فيما يكون الجو سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.