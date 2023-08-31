آخر الأخبارمحليات

تعزيز قدرة المجتمعات المحلية بالغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة محور لقاء مخلوف ووفد أممي

بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة في سورية اليوم مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه، عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية.
المشروع ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” والإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة “فاو”، ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجتمع المحلي في بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان بالغوطة الشرقية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة في تلك البلدات، وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ، من خلال تأهيل قنوات الري وشبكات الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة، إضافة إلى تأهيل عدد من الآبار واستخدام تطبيقات الزراعة الذكية.
وأوضح المهندس مخلوف أن المشروع جاء تتويجاً لتضافر جهود وطنية ومنظمات دولية تسعى لتنمية الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل علمي، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي ودعم المزارعين وتأمين متطلبات الري وإزالة التلوث عن المياه السطحية والجوفية، لافتاً إلى أن المشروع يعد محطة أولى لمعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة المحددة حالياً، وستكون هناك مشروعات مماثلة له في محافظات أخرى.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وزير الاقتصاد يبحث مع الني آلية عمل الاتحادات العربية في سورية

آخر الأخبار

خلال اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.. وزير الصحة:…

آخر الأخبار

بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في…

آخر الأخبار

فقر الدم.. مشكلة صحية خطرة يعاني منها ربع سكان العالم

آخر الأخبار
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية بالغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة محور لقاء مخلوف ووفد أممي وزير الاقتصاد يبحث مع الني آلية عمل الاتحادات العربية في سورية خلال اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.. وزير الصحة: المراسيم التشريعية الأخيرة ساهمت في دعم القطاع الصحي بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة فقر الدم.. مشكلة صحية خطرة يعاني منها ربع سكان العالم إحباط أكبر عملية تخريبية إسرائيلية تستهدف الصناعات الصاروخية في إيران بايدن سيمدد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات ثم يتركه! أهالي أشرفية صحنايا يطالبون بتعبيد الطرق المؤدية إلى تجمع المدارس العطش يُنهك سكان قطاع بيت كمّونة ومطالبة بتحسين الواقع الخدمي عشية العام الدراسي الجديد.. أهالي اللاذقية يتخوّفون من تسرب السرافيس عن خطوطها والتعاقد مع المدارس ورياض الأطفال.. مرتكوش: ستكون الإجراءات مشددة وصارمة