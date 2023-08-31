أجواء صيفية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة على المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وفي الليل يكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.