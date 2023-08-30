سياحة حماة تشرح القانون /٢٣/  للوحدات الإدارية

تشرين – نصار الجرف:

أقامت مديرية سياحة حماة اليوم، ورشة عمل بعنوان “شرح القانون ٢٣ حول ترخيص المنشآت السياحية” لشرح آلية إقامة المشاريع السياحية ومنح التراخيص لها، إضافة إلى شرح القانون ٢٣ لعام ٢٠٢٢ المتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية وسبل تفعيل الرقابة السياحية وكذلك القرار رقم ١٣٨٨ لعام ٢٠٢٢ المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون ٢٣.

حضر الورشة محافظ حماة محمود زنبوعة ومدير مديرية السياحة المهندسة يارا شرتوح ورؤساء مجالس المدن والمراقبون الفنيون فيها.

محافظ حماة وخلال افتتاح الورشة تحدث عن أهمية العناية بالمواقع السياحية والاهتمام بالواقع السياحي في المحافظة والتشجيع على الاستثمار السياحي لزيادة الوارد المالي للوحدات الإدارية.

من جانبها المهندسة شرتوح مديرة السياحة، قدمت شرحاً تفصيلياً عن آلية تطبيق القانون ٢٣، الذي يبين صلاحيات الوحدات الإدارية وكيفية التعاون والتنسيق مع مديرية السياحة وآلية قمع المخالفات، وسبل دعم المنشآت السياحية وتشجيعه وكذلك آلية استصدار الرخص السياحية للمنشآت ومكاتب السياحة والسفر، بهدف تنشيط الاستثمار السياحي في المناطق المؤهلة، ليكون رافداً وداعماً مادياً لمجالس المدن.

وفي تصريح لها لـ«تشرين» أشارت شرتوح لأهمية هذه الورشة في تنشيط الواقع السياحي وأكدت على ضرورة التعاون بين مديرية السياحة والوحدات الإدارية للنهوض بالواقع السياحي وتشجيع السياحة الشعبية والبحث عن فرص استثمارية سياحية وكذلك في تسوية وضع المنشآت السياحية والتعاون عند افتتاح أو إصدار ترخيص لمنشآت سياحية جديدة.