التربية تصدر قرارات المقبولين للتعاقد مع الناجحين في مسابقتها

أصدرت وزارة التربية اليوم قرارات “الدفعة الرابعة والأخيرة” المقبولين للتعاقد والبالغ عددهم “385” شخصاً من الناجحين في المسابقة المعلن عنها لصالح الإدارة المركزية ومحافظات “دمشق والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس وإدلب”.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تم فرز بعض الناجحين في الإدارة المركزية ومديرية التربية في محافظة طرطوس لصالح مديريات التربية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس وحلب.

وذكرت الوزارة المقبولين بضرورة استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعاقد خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار المقبولين للتعاقد تحت طائلة سقوط الحق في التعاقد للوظيفة المعلن عنها مبينة أنه على الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ “8” من نيسان للعام الجاري قرارات المقبولين للتعاقد “الدفعة الثالثة” من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في الـ “25” من تشرين الثاني 2019.