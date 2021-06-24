غافريلوف لبريطانيا: المرة المقبلة ستسقط القنابل على الهدف مباشرة

حذر رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات الأمن وضبط الأسلحة في فيينا كونستانتين غافريلوف من أنه في المرة القادمة سيتم إسقاط القنابل على الهدف بدلاً من جانبه وذلك بعد انتهاك مدمرة بريطانية المياه الإقليمية الروسية وإطلاق سفينة روسية نيرانا تحذيرية لإبعادها.

ونقلت وكالة تاس عن غافريلوف قوله في بيان خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس ونشره الوفد اليوم “إنه من المستحيل إخفاء سخطنا على بيان وزارة الدفاع البريطانية الذي زعم أن المدمرة المذكورة نفذت دخولاً بريئاً عبر المياه الإقليمية الأوكرانية”.

وأضاف غافريلوف موجهاً حديثه إلى بريطانيا: “أجد أن علي أن أحذر من أنه في المرة القادمة سيتم إسقاط القنابل على الهدف مباشرة وليس بجانبه”.

سانا