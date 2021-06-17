وزير الإعلام: الملحمة الدرامية «لأنها بلادي» توثيق لبطولات الجيش وصمود الشعب السوري

وصف وزير الإعلام عماد سارة المسلسل الدرامي “لأنها بلادي” الذي أنتجته وزارة الإعلام من خلال المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بأنه ملحمة درامية توثق بطولات الجيش العربي السوري وصمود الشعب في مواجهة الإرهاب وتعرية للإرهاب الذي تتعرض له البلاد منذ عشر سنوات.

الوزير سارة، وفي تصريح للصحفيين بالتوازي مع مؤتمر صحفي عقدته أسرة إنتاج مسلسل “لأنها بلادي” في مبنى وزارة الإعلام إيذاناً بانطلاق عرضه على القنوات السورية يوم الأحد المقبل أوضح أن المحور الداعم للإرهاب عمل على قلب المفاهيم وجعل الجندي العربي السوري الذي يقاتل من أجل سورية وترابها «إرهابياً»، أما المرتزق القادم من أقاصي الغرب وجاء إلى بلادنا تحت عناوين مختلفة ومنها “الجهاد الذي هو منهم براء” وعمل على سفك دماء الأبرياء ودمر البنى التحتية والمؤسسات أصبح هو «ممثلاً للإنسانية».

وأشار وزير الإعلام إلى أنه من خلال الأعمال الدرامية ومنها ما أنتجته وزارة الإعلام من فيلمي ” أنت جريح ولآخر العمر” واليوم العمل الدرامي “لأنها بلادي” نعمل على توثيق بطولات الجيش العربي السوري آملاً بأن يكون ما تنتجه وزارة الإعلام على قدر المسؤولية لأنه مهما قدمنا للجندي العربي السوري فإننا لن نفيه جزءاً يسيراً من بطولاته وحقه وتضحياته.

وبيّن الوزير سارة أن العمل تم بإدارة مخرج كبير وهو نجدت إسماعيل انزور الذي عايش الحرب على سورية بكل تفاصيلها وبالتأكيد سيكون العمل واقعياً بالإضافة إلى إبداع الكاتب القدير محمود عبد الكريم الذي قدم نصاً إبداعياً وحقيقياً وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية الذين عملوا بكل جهد وتفان بمقابل يسير، لكن بوطنية عالية.

وأعرب وزير الإعلام عن أمنياته بنجاح العمل وأن تكون ردود الفعل من قبل المشاهدين إيجابية لكون من يحكم على نجاح العمل أو فشله هو المتلقي وخاصة المتلقي في سورية.