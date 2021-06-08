إخماد حريقين طالا أشجاراً حراجية ومثمرة بريف حمص

لا يختلف اثنان على أن أيام رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتت تعد على أصابع اليد الواحدة، بعد أن أبلغ يائير لابيد “المنتمي للوسط” رئيس الكيان الصهيوني رووفين ريفلين إتمام عقد حكومته، وهذا يعني أن نتنياهو سوف يترك... المزيد ←