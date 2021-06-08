استمرار الجولات الرقابية على أسواق الحسكة

الحسكة ــ خليل إقطيني

تتواصل في محافظة الحسكة الجولات الرقابية من قبل الدوريات التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأسواق في المحافظة, وفي هذا الصدد تم تنفيذ جولة ميدانية على المطاعم السياحية والشعبية ومحلات بيع الفطائر والمعجنات.

وذكرت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة نبراس لحدو لـ«تشرين» أنّ ما يميز الجولات الرقابية الحالية أنها تتم بشكل مستمر ومن دون انقطاع، جولة إثر جولة, الأمر الذي كان له بالغ الأثر في ردع أصحاب النفوس الضعيفة من الباعة والتجار, حيث لم تنقطع الجولات على الأسواق في هذه الفترة برفقة أعضاء المكتب التنفيذي.

وبيّنت لحدو أنّ الجولة الرقابية الحالية استهدفت هذه المرة المطاعم السياحية والشعبية ومحلات بيع الفطائر والمعجنات، وقد شاركها زميلها سطم الهويدي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بمرافقة الدوريات التموينية في هذه الجولة، التي هدفت إلى رصد واقع أسعار مبيع المواد الغذائية في المطاعم والمحلات المستهدفة، وذلك لأن مديرية التجارة الداخلية ستقوم خلال الأسبوع الحالي بوضع تسعيرة موحدة جديدة للبيع, وإلزام الباعة بها تحت طائلة المحاسبة وفق الأنظمة والقوانين النافذة, كما ستتم مخاطبة وزارة السياحة لتزويد مديرية السياحة في المحافظة بقائمة بأسعار مبيع المواد الغذائية في المطاعم ذات التقييم السياحي, وفق تسعيرة العام 2021 وإلزام المطاعم بها.

وأوضحت لحدو أنّ هذه الجولة الرقابية تأتي استمراراً للجولات الرقابية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية في سياق تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 , ومتابعة لتوجيهات المحافظ في تشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق والأسعار, فقد تم تنفيذ جولة على أسواق ومحلات بيع الألبسة والحلويات والسكاكر في مدينة الحسكة, وأسفرت عن تنظيم ٨ ضبوط تموينية تتعلق بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد, كما تم تنفيذ جولة على أسواق ومحلات بيع الأقمشة والألبسة ومستحضرات التجميل والإكسسوارات في المدينة, وأسفرت عن تنظيم ١١ ضبطاً تموينياً تتعلق بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وأشارت لحدو إلى أنّ محافظ الحسكة كان التقى الأسرة التموينية وشدد على الالتزام بالتنفيذ الدقيق للتعليمات التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بحماية المستهلك وتطبيق أحكامه على جميع الفعاليات التجارية والباعة في المحافظة, وطلب المحافظ من كل مواطن يتعرض لمخالفة من المخالفات التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 8 من قبل الباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودة في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري، التقدم بشكوى رسمية إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تتضمن اسم صاحب المحل واسم محله والعنوان ومضمون الشكوى, وعلى المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وتنظيم الضبط اللازم بالمخالفة المرتكبة من قبله بعد التأكد من صحتها وإحالته إلى القضاء لينال العقوبة التي يستحق طبقاً للقانون.