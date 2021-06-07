الصحة: 21 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24680 شفيت منها 21640 وتوفيت 1796 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 7 حزيران 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

5 في حلب

5 في حمص

4 في حماة

3 في اللاذقية

2 في دمشق

2 في ريف دمشق

الشفاء:

2 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في حمص

1 في حلب

الوفاة:

1 في دمشق

1 في دير الزور

1 في حلب