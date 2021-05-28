الجو غائم جزئياً

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كم/سا أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج وغداً لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة، وفقاً للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: