عنتير: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية

أدان رئيس الفعاليات الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ سلمان عنتير العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مؤكداً أنه يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وطالب عنتير في بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال على القطاع واعتداءاته المستمرة على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مشيراً إلى أن الصمت حيال هذه الجرائم هو بمثابة مشاركة فيها.

وأكد عنتير أن تشبث أبناء القدس المحتلة بأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم سيفشل مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجيرهم منها ضمن حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في محاولة لإفراغ المدينة المقدسة من الوجود الفلسطيني وتهويدها.