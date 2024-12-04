عشائر وقبائل دير الزور: تكاتفنا مع جيشنا أفشل عدوان ميليشيا «قسد».. ولن نُفرط بأمننا ‏واستقرارنا ‏

تشرين – عثمان الخلف

‏

أصدر شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور اليوم بياناً ضد محاولات ميليشيا «قسد» والاحتلال ‏الأمريكي المس بأمن واستقرار القرى السبع المُحررة، وذلك عقب الهجوم الذي نفذه عناصر ‏ما يُسمى بـ«مجلس دير الزور العسكري» التابع للميليشيا الانفصاليّة فجر أمس. ‏

البيان جاء خلال تجمع شعبي لعشائر وقبائل دير الزور في حي حطلة صباح اليوم، حيّا خلاله ‏بسالة أبطال الجيش العربي السوري مدعوماً بأبناء قبائل وعشائر المنطقة في التصدي لتلك ‏الهجمة البربرية التي جاءت بتوجيهات من المُشغل الأمريكي، مؤكدين رفضهم لكل محاولات ‏ضرب استقرار تلك المناطق المُحررة من الإرهاب وأدواته. ‏

وأشار البيان إلى حالة التكاتف الشعبي والتنسيق مع قوات الجيش العربي السوري، التي تُشكل ‏دلالة تعافٍ، فتوحّد الصفوف خلف هذا الجيش وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، ما يعني تحقيق ‏النصر ورد كيد الأعداء، وهذا ما ظهر أمس في الهبة الشعبيّة بوجه المعتدين. ‏

وختم البيان بالقول: إننا كعشائر وقبائل عربية، نؤكد على أهمية الوحدة والتكاتف في هذه ‏المرحلة الحساسة، حيث تتعرض أراضينا للغزو والاحتلال من قوى لا تعترف بحقوقنا ولا ‏بكرامتنا، سواء من قبل المحتل الأمريكي أو التركي، والتنظيمات المرتبطة بهما، ويجب على ‏أبناء القبائل والعشائر العربية الانضمام إلينا في هذه المعركة المقدسة، والعمل سوياً على ‏تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات.‏

واستنكر البيان الهجمة البربرية على محافظة حلب، ومحاولات المحتل التركي إخضاع ‏سورية لإملاءات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية. ‏

وكانت وحدات الجيش العربي السوري وقواه الرديفة بمساندة أبناء عشائر دير الزور تصدوا ‏أمس لهجوم مرتزقة ميليشيا «قسد» على قرى وبلدات الريف الشمالي، تكبدوا خلالها خسائر ‏فادحة في عديدهم وعتادهم، حيث أكدت مصادر ميدانية لـ«تشرين» مقتل 50 مُسلحاً في ‏الهجوم، إضافةً لأسر 14 عنصراً منهم.‏