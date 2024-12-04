الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء مقعد شاغر في دائرة حلب وآخر في دائرة مناطق حلب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /304/ القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) ولملء المقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع (أ).

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم/ 304/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3- 2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تؤجل الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) والتي سبق تحديدها بتاريخ 7-12-2024 بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ 31-10-2024، ولملء المقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) والتي سبق تحديدها بتاريخ 21-12-2024 بموجب المرسوم رقم /286/ تاريخ 13-11-2024 إلى يوم السبت الواقع في 25-1-2025.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-6-1446 هجري الموافق لـ 4-12-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد