المالكي: سورية مستهدفة بسبب دورها المحوري في المنطقة ويجب الدفاع عنها

طالب رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي دول العالم وخاصة العربية والإسلامية بعدم الحيادية والوقوف إلى جانب سورية في وجه الإرهاب الذي تتعرض له، مشيراً إلى أن الإرهاب الذي تتعرض له اليوم تم الإعداد له بشكل دقيق ويؤثر على المنطقة بأكملها وخاصة دول الجوار.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم قال المالكي وفق وكالة “واع”: “إن ما يحدث في سورية من هجمات إرهابية ليس مفاجئاً بل هو جزء من السياقات التي تتعرض لها المنطقة وأن سورية مستهدفة بسبب موقعها الجغرافي ودورها في المنطقة وحدودها”.

واستنكر المالكي التدخلات الخارجية والتعرض لوحدة وسيادة سورية، لافتاً إلى أن بعض الدول تريد “إسقاط” سورية وإنهاء دورها كدولة وتقسيم الدول حول كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن سورية دولة محورية و”إسقاطها” يعني استباحة المنطقة بأكملها، مؤكداً أن الدفاع عنها هو دفاع عن الدول المجاورة لها والمنطقة لذلك يجب حمايتها للوقوف بوجه هذا التحدي.

وتتعرض سورية منذ يوم الخميس الماضي إلى هجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول عربية وأجنبية ومدربة وتستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية وتعيث فساداً في المنشآت الاقتصادية والحكومية.