الوزير صباغ يلتقي قائد قوة الأندوف بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، اليوم، اللواء نيرمال ثابا قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة في الجولان السوري المحتل UNDOF، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في سورية.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها اللواء ثابا خلال فترة عمله، وأشار إلى أهمية استمرار الأندوف في الوفاء بولايتها، والدور الذي تقوم به في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية على طول خط فصل القوات في الجولان السوري المحتل.

وجدد الوزير صباغ إدانة سورية ورفضها للإجراءات غير القانونية التي قام بها كيان الاحتلال مؤخراً على طول الخط، والتي تعد خرقاً فاضحاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على ضرورة قيام مجلس الأمن بوضع حد لتلك الانتهاكات.

من جهته أكد اللواء ثابا التزام قوات الأندوف بالعمل على تنفيذ الولاية الممنوحة لها ومراقبة خط وقف إطلاق النار في منطقة الفصل، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه سورية للأندوف.