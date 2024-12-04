بدء حملة التلقيح المدرسية في دمشق

تشرين – دينا عبد

بدأت مديريتا الصحة والتربية والتعليم في دمشق بالتعاون مع محافظة دمشق اليوم تنفيذ حملة التلقيح المدرسية والتي تستهدف تلاميذ الصف الأول والسادس في جميع مدارس المحافظة.

وخلال تنفيذ الحملة في مدارس دمشق أوضح محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن الحملة تستهدف بالإضافة إلى طلاب المدارس جميع المتسربين خارجها والمهجرين بفعل الإرهاب من محافظة حلب وريفها، وأطفال العائلات اللبنانية الوافدة من الفئة العمرية نفسها، داعياً جميع الأهالي إلى مراجعة أي مدرسة للحصول على اللقاح المستحق لأبنائهم.

مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق بين أن الحملة تستهدف 25500 تلميذ من الصف الأول و27300 تلميذ من الصف السادس وتتضمن لقاحات الثنائي الطفلي والكهلي وشلل الأطفال مشيراً إلى أن اللقاح آمن وفعال ويعطى من قبل اختصاصيين صحيين ويشارك في الحملة 15 فريقاً جوالاً بالتعاون مع الصحة المدرسية وتتوزع على المدارس بشكل يومي.

بدوره أكد مدير تربية دمشق الدكتور عبد الحكيم الحماد أهمية تعزيز الوعي بأهمية اللقاح وتعاون الأهالي الكامل مع هذه الحملة لما لها من تأثير إيجابي مباشر على صحة أطفالهم وينعكس على مستوى تحصيلهم الدراسي.

من جانبه أشار رئيس دائرة الصحة المدرسية في مديرية تربية دمشق الدكتور جميل الحجل إلى أهمية التوعية للقاح وفائدته وضرورة تهيئة التلاميذ من قبل الأهل والمعلمين.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بدء حملة التلقيح المدرسي في الـ 26 من الشهر الماضي، وتطلق في مدارس المحافظات تباعاً وهي تنفذ بالتعاون مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة وتستمر على مدى أربعة أشهر.‏