القضاء على أكثر من 300 إرهابي خلال عمليات مركزة لوحدات الجيش بريف حماة

خاضت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة اشتباكات ضارية مع التنظيمات الإرهابية بمختلف صنوف الأسلحة على امتداد محاور القتال بريف حماة الشمالي، وقضت على المئات من أفرادها، وأصابت آخرين، ودمرت آليات وعتاداً لهم.

وذكر مصدر عسكري في تصريح أن “وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام”.

وأضاف المصدر: إن “قواتنا تقوم باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعةً في صفوفهم ما لا يقل عن ثلاثمئة قتيل بينهم جنسيات أجنبية، إضافةً إلى إسقاط وتدمير أكثر من خمس وعشرين طائرة مسيّرة”.