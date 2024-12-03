ضوء الشاشات الأزرق يسبب البلوغ المبكر عند الأطفال

يربط العلماء قضاء فترات طويلة من الوقت أمام شاشة الكمبيوتر أو استخدام الأجهزة الذكية بتأثيرات سلبية على ‏الصحة البدنية والعقلية.‏

دراسة جديدة هي الأولى من نوعها، أجراها فريق علماء «‏Ankara City Hospital‏» ونشرت في مجلة ‌‏«‎«Medical Daily‏ وجدت أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى تسريع عملية البلوغ ونمو العظام لدى الأطفال.‏

وقد كشفت الدراسة التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء لدى الأطفال، أن الضوء الأزرق ‏المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قد يسرّع نمو العظام ويسبب البلوغ المبكر لدى الأطفال.‏

وقام العلماء بدراسة 36 فأراً، وبينها 18 ذكراً و18 أنثى، وقسموهم إلى ثلاث مجموعات، وعاشت مجموعة أولى في ‏ظروف الضوء العادي، وتعرضت المجموعتان الثانية والثالثة للضوء الأزرق لمدة 6 أو 12 ساعة يومياً، وشهدت ‏الفئران المعرضة للضوء الأزرق نمواً أسرع للعظام وبداية مبكرة للبلوغ مقارنة بالفئران التابعة للمجموعة الأولى.‏

ووجد فريق البحث أنّ الضوء الأزرق يزيد من مستويات الهرمونات الإنجابية لدى الفئران التي تتعرض له بانتظام، ‏ما يجعلها تعاني من البلوغ المبكر وتغيرات في المبيضين يمكن أن تضر بالخصوبة في المستقبل، مع العلم أنّ نمط ‏البلوغ عند الفئران يشبه نمط البلوغ عند البشر، حسبما أكد موقع «‏naukatv.ru‏».‏

يذكر أنّ الفتيات عادة ما يصلن إلى الحد الأقصى لطولهن بين الـ14 والـ16 من عمرهن، والفتيان بين الـ16 والـ18 ‏من عمرهم تقريباً. ومع البلوغ المبكر، تحدث طفرة حادة في النمو في وقت أبكر من المتوقع، الأمر الذي يؤدي إلى ‏التوقف اللاحق في النمو وهشاشة العظام في سن الشيخوخة.‏

ويمكن أن يفسر ذلك أيضاً الارتفاع الحاد في حالات البلوغ المبكر خلال جائحة “كوفيد-19″، عندما كان ملايين ‏الأطفال يقضون وقتاً طويلاً يومياً أمام الشاشات. ويرتبط البلوغ المبكر بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق طوال الحياة، ‏وحتى بسرطان الثدي والرحم.‏

في السياق، قالت الدكتورة والباحثة الرئيسة في المشروع آيلين كيلينش أوغورلو: إنّ هذه هي أول دراسة من نوعها ‏توضح كيف يمكن أن يؤثر الضوء الأزرق على النمو البدني والتطور، ما يدفع بنا إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول ‏تأثير التعرض لتأثير شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الحديثة على نمو الأطفال.