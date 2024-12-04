قبيلة السادة الأشراف في سورية والعراق تعلن التفافها حول الجيش العربي السوري

تشرين – خليل اقطيني:

أعلنت قبيلة السادة الأشراف البوسلامة في سورية والعراق التفافها حول الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة.

وأكدت القبيلة في بيان أصدرته مساء اليوم وتلقت “تشرين” نسخة منه تأييدها للجهود التي يبذلها جنود وصف ضباط وضباط قواتنا المسلحة الباسلة ومعهم القوات الرديفة والحليفة في مواجهة الإرهاب الممول من قوى الشر والظلام المتمثلة بأميركا وإسرائيل وتركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية، بهدف زعزعة الاستقرار في سورية تمهيداً لتقسيمها، لكي تكون لقمة سائغة لقوى الشر والعدوان.

وتوجهت القبيلة في بيانها إلى “أهلنا في سورية”، قائلة: “أنتم اليوم في عهدة جنود بواسل، علموا العالم كيف يكون الصبر والنصر، أبطال جيشنا العربي السوري وقيادة حكيمة مؤمنة بالله وبالتفاف شعبها حولها”.

وأوضحت ”إن قبيلة السادة الأشراف البوسلامة السلامين في سورية والعراق تدرك أن ما تعرضت له حلب والمناطق الأخرى من سورية يأتي ضمن الدعم الكبير الذي تتلقاه القوى الإرهابية المدعومة من قبل نظام أردوغان العثماني والصهيونية العالمية والأميركية، وكل ذلك سوف يتحطم أمام إرادة السوريين ولن ينال من عزيمتهم، وسيكون النصر حليفنا كما كان خلال السنوات السابقة”.

وثمنت القبيلة في بيانها الدور المشرف لكل من وقف إلى جانبنا، داعية كل الشرفاء للوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري والقيادة السورية الحكيمة، وعدم الالتفات إلى الماكينة الإعلامية المضللة التي يرعاها أعداء الوطن.