٨٠ عائلة في مراكز إيواء حمص و١٥٠٠ شخص بضيافة المجتمع الأهلي

تشرين – ميمونة العلي:

تستمر محافظة حمص باستقبال الإخوة و الأبناء القادمين من محافظة حلب.

وأكدت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص جميلة أبو الخير أنه يتم تقديم كافة أشكال الاستجابة السريعة لكل الإخوة القادمين من حلب، حيث استقبل مركز عبد الرحمن شتور للإغاثة في حي البياضة حتى الآن ٣٥عائلة، واستقبل مركز براء بن مالك في دير بعلبة ٤٥عائلة وتم تقديم كل ما يلزمهم من حرامات وبطانيات ووجبات غذائية باردة وساخنة، حيث استضاف المركزان حتى اللحظة ٤١٨شخصاً من أبناء حلب وريفها، بالإضافة إلى ١٥٠٠شخص يستضيفهم المجتمع الأهلي.

وأكدت أبو الخير أن فرع الهلال الأحمر في حمص ينظم عمل مراكز الإيواء، بينما تقدم الجمعيات الأهلية الوجبات والسلل الصحية والغذائية، بالإضافة إلى ما تقوم به كنيسة أم الزنار من تقديم سلل غذائية،عدا عن مبادرات كثيرة يقدمها المجتمع المحلي ، لافتة إلى وجود أربعة مراكز لاستضافة العائلات القادمة من محافظة حلب، بينما تستمر فرق فرع الهلال الأحمر في حمص بتقديم ما يلزم وإحصاء العدد المتزايد كل ساعة لدى المجتمع المضيف من خلال التنسيق مع لجان الأحياء في المدينة و البلديات في الأرياف لتقديم ما يلزم وفق الإمكانات.

ولفتت إلى تخصيص محافظة حمص الأرقام (0961111308/ 0961111303 )للتواصل حول ما يتعلق بأماكن توافد العوائل القادمة من حلب وتقديم كل أشكال الدعم الممكن.