عباس يدعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لوقف إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن في ضوء تصاعد إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة «وفا» أن عباس طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني موجها مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عباس: إن بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصراراً على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات.

«سانا»