طلبتنا في بولندا يطالبون برفع الحصار عن سورية

طالب فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بولندا ورابطة المشرق والنادي السوري برفع جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الجائر الذي تفرضه عدد من الدول الغربية على سورية فوراً والتعاون مع الحكومة السورية في حربها على الإرهاب.

وفي رسائل موجهة إلى رئيسي مجلس الشعب والشيوخ البولنديين ومكتبي الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمكتب الاعلامي للبرلمان الأوروبي ومكتب الامم المتحدة في بولندا وسفارة الفاتيكان أوضح فرع اتحاد الطلبة ورابطة المشرق والنادي السوري أن هدف دول الغرب من الحصار الذي يتناقض والقانون الدولي هو مصادرة القرار السوري المستقل وحرمان السوريين من حقهم الطبيعي بالأمان والاستقرار والازدهار والتأثير على قدرة الحكومة السورية في إصلاح ما خربه الإرهابيون.

وطالب فرع سورية ورابطة المشرق والنادي السوري بالرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي وكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وبرحيل قوات الاحتلال الأميركي والتركي من جميع الأراضي السورية ولا سيما حقول الغاز والنفط التي تخضع لسرقة ممنهجة على حساب حق الشعب السوري كما دعوا دول الاتحاد الاوروبي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية والتعاون معها في محاربة الإرهاب الذي يهدد اوروبا أيضا.

وأشارت الرسائل إلى أن الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة قدمت الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية مثل “داعش” والقاعدة و”جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية الأخرى سواء بشكل مباشر أو من خلال القرارات غير العادلة بتشديد الإجراءات الأحادية القسرية غير الشرعية على سورية مضيفة أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” يستهدف قطاعي الاقتصاد والبنوك ويحرم الأسواق المحلية من المعدات الطبية والأدوية.

وختمت الرسائل بدعوة رئاسة الاتحاد الأوروبي لالغاء جميع العقوبات المفروضة على الشعب السوري ورفع الحصار عنه ووقف التدخل السياسي والاملاءات واحترام سيادة الشعب السوري وحقه الشرعي في بناء دولته وفقاً لإرادته.

“سانا”