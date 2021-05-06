في عيد الشهداء.. صرف المعايدة السنوية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي

أعلن مشروع جريح الوطن أنه تم تحويل المبالغ المالية المخصصة معايدة سنوية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي إلى الصرافات والحسابات الجارية في المحافظات.

وجاء في بيان نشر على صفحة المشروع الرسمية على «فيسبوك».. بمناسبة عيد الشهداء أصبحت المبالغ المالية المخصصة كمعايدة سنوية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي موجودة في الصرافات والحسابات الجارية في جميع المحافظات.

ووجه السيد الرئيس بشار الأسد في وقت سابق بأن تكون قيمة هذه المعايدة 50 ألف ليرة سورية لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي و30 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي ممن لديهم نسبة عجز 40 في المئة فما فوق.