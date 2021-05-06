مساعدات طبية إماراتية تصل دمشق

وصلت إلى دمشق طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار دعم قدرات القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا.

ونقلت «سانا» عن وزارة الصحة توضيحها أن شحنة المساعدات تتألف من لقاحات ضد كوفيد 19 المستجد وهي ضمن عدة شحنات مساعدات قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي، دعماً للشعب السوري ولجهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا وخصوصاً لدى العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء ومعالجة المصابين.

وأعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أمس أن الوزارة بدأت منذ شباط عمليات التلقيح ضد كورونا مع بدء وصول اللقاحات من خلال تلقيح 2500 شخص من الكوادر الصحية، موضحاً أنه تم تدريب 3767 شخصاً من جميع المحافظات لإنجاز مهمة التلقيح.