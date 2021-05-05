إيران تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لرفع الحظر اللامشروع عن البلدان النامية

دعت ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لرفع الحظر غير القانوني واللامشروع المفروض على البلدان النامية.

وتفرض عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية على الدول التي تمارس سياسة مستقلة وتحافظ على سيادتها وترفض الانصياع لإملاءات الدول الغربية.

وقالت إرشادي في كلمة أمام الاجتماع السنوي السادس لمجمع التكنولوجيا والابتكار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة: إن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية ومؤثرة لإزالة أي إجراءات أحادية تعسفية من ضمنها إجراءات الحظر غير القانونية واللامشروعة ضد الدول النامية كونها تعارض ميثاق منظمة الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقوانين الدولية.

وأضافت إرشادي أن مثل هذه الإجراءات في ظروف أزمة كورونا الراهنة تخلق عقبة جادة أمام جهود الدول لمواجهة هذه الجائحة ولا سيما أنها تستهدف المواطنين العاديين وحقهم في الحياة والصحة.

كما دعت إرشادي إلى توفير الطاقات للدول النامية والارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي في مجال والعلم والتكنولوجيا منوهة بدور العلم والتكنولوجيا في التعامل مع الأزمة العالمية لوباء كوفيد 19.

«سانا»