121 خرقاً جديداً يرتكبها العدوان السعودي في الحديدة

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 121 خرقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن قوى العدوان السعودي ارتكبت 121 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها ثلاثة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على حيس والفازة كما تضمنت الخروقات تحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء حيس والفازة والدريهمي و20 خرقاً بقصف مدفعي و85 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل في محافظة مأرب وغارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

«سانا»